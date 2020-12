Grootste bank van Australië vestigt Europees hoofdkantoor in Amsterdam

De Commonwealth Bank of Australia (CBA) gaat zijn nieuwe Europese hoofdkantoor in Amsterdam vestigen, meldt het FD. Tot nu toe zat dat in Londen. CBA is de grootste bank van Australië, met een marktwaarde die ruim het dubbele is van ING. Vorige week kregen de Australiërs een licentie van de Europese Centrale Bank om vanuit Nederland bankdiensten te mogen aanbieden, zegt bestuursvoorzitter Wilco Hendriks van CBA Europe tegen de krant. De bank gaat zich vestigen aan de Gustav Mahlerlaan, langs de Zuidas.

De brexit is de aanleiding om naar Amsterdam te komen, zegt Hendriks. De bank heeft bovendien al veel Nederlandse klanten, waaronder pensioenfondsen en grondstoffenhandelaren. Ook denkt CBA te kunnen profiteren van de sterk ontwikkelde fintech-sector in Nederland, de bedrijfstak die draait om technologische innovatie in de financiële sector.

Commonwealth blijft ook in Londen

Vooralsnog komen er voor CBA zo'n 25 man in Amsterdam werken, in mei of juni moeten dat er zo'n vijftig zijn. De vestiging in Londen, waar de bank al decennia actief is, blijft ondertussen gewoon open. Daar heeft de bank circa tweehonderd man werken. "Ook na het vertrek van de Britten uit de Europese Unie blijft daar natuurlijk gewoon veel handel zitten", zegt Hendriks.

Veel andere internationale banken die zich in de EU wilden vestigen nu het Verenigd Koninkrijk daar niet meer toe behoort, kozen voor Frankfurt of Parijs in plaats van Amsterdam. Dat kwam vooral door de bonusregels voor bankiers, die in Nederland strenger zijn dan in de buurlanden.