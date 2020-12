Duitse aartsbisschop geeft 500.000 euro uit privévermogen aan misbruikslachtoffers

De aartsbisschop van München, Reinhard Marx, stopt een groot deel van zijn privévermogen in een door hem opgerichte stichting voor slachtoffers van misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Hij stelt hiervoor 500.000 euro beschikbaar.

Het feit dat een kardinaal zijn privévermogen aanspreekt en dat ook openbaar maakt, is in het misbruikschandaal nog niet voorgekomen, schrijft de Duitse omroep Bayerische Rundfunk. Marx hoopt dat anderen zijn voorbeeld volgen.

Heling en verzoening

In een videoboodschap waaruit de omroep citeert, zegt Marx: "Seksueel misbruik is een misdaad." Uit een rapport uit 2018 over seksueel misbruik in de katholieke kerk in Duitsland kwam naar voren dat er tussen 1946 en 2014 zeker 3500 misbruikzaken waren.

Omdat de 67-jarige kardinaal naar eigen zeggen nu op een leeftijd is dat hij nadenkt over zijn nalatenschap, heeft hij besloten zijn fortuin in de stichting te stoppen.

Die draagt de Latijnse naam Spes et Salus, wat 'hoop en redding' betekent. Volgens Marx heeft de stichting compensatie voor de slachtoffers niet als doelstelling, maar "heling en verzoening".