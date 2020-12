Sinterklaasje, blijf maar buiten: creatieve alternatieven voor pakjesavond

Voor Jannes Rutterkamp gaat het feest dit jaar niet door. "Better safe than sorry", schrijft hij. En Erica Haffez-Schulz viert juist dit jaar wél Sinterklaas, terwijl ze dit normaal nooit doet. "Dit jaar, om corona te compenseren, doen we wel cadeautjes met Sinterklaas en hebben we lekker iets te eten besteld bij een lokale restaurateur. We 'vieren' het met zijn tweetjes. Mooi weer erbij en corona even vergeten."

Op onze Facebookpagina zijn ook veel reacties te lezen van mensen die pakjesavond zoals normaal vieren. "Wij hebben Sint en Piet gehuurd. Mijn moeder heeft negen kleinkinderen en negen achterkleinkinderen. We gaan hier gezellig samen zijn", schrijft Mandy Sloot. Ook Merel Smeets viert de avond hetzelfde als altijd. "Het enige dat anders is, is een pietenbelmoment in plaats van bezoek."

En hoe pakt de Sint het vanavond eigenlijk aan? Dat bracht onze verslaggever gisteren al in beeld: