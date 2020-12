Sint skypet en streamt, nu hij door corona niet overal welkom is

Deze snelle inzet op online bleek een goede stap voor Boek de Sint. "Normaal krijgen we er twintig klanten per jaar bij, nu 145", zegt Van den Brink, die als videoproducent ervaring heeft in het opzetten van optredens via de camera. "De branche van sinterklaascentrales draait verder vooral op hobbyisten, die niet zo makkelijk een online alternatief bieden. Bedrijven gaan dan googelen en komen bij ons."

Volgens de ondernemer is het logisch dat Sinterklaas dit jaar niet zelf mag langskomen bij bedrijven. "Die hebben bijna allemaal een thuiswerkbeleid en dan zouden ze wel een man van boven de honderd laten langskomen."

Sinterklaasbingo's

Er zijn nog meer online alternatieven voor de gebruikelijke sinterklaasbezoeken, zoals digitale bingo's met de Sint. Door het hele land worden die georganiseerd door sinterklaascomités, ondernemersverenigingen en horeca. Voor ongeveer 10 of 20 euro maken deelnemende gezinnen via hun bingokaart kans op cadeautjes en in de bingopakketten zit ook vaak wat lekkers.

In Culemborg hebben 600 kinderen zich aangemeld voor zo'n online bingo. De intocht ging dit jaar niet door en dus is de honger naar een gezamenlijke viering groot, merkt organisator Janita Noordlander. "Mensen kunnen pakketten met bingokaart en snacks afhalen via een drive-through vol pieten. Via een livestream kunnen kinderen vanuit huis eerst een show volgen en daarna start de bingo."