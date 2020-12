Weer onrustig in Parijs bij protesten tegen omstreden wet

Bij een protest in Parijs tegen een omstreden wetsvoorstel hebben agenten traangas afgevuurd op betogers. Ook werden auto's in brand gestoken en is op beelden te zien dat er met vuurwerk werd gegooid naar de politie.

De duizenden betogers gingen de straat op in de Franse hoofdstad om te demonstreren tegen een wet die onder meer Fransen beperkt in het verspreiden van foto's en beelden van de politie. Het artikel moet de privacy en veiligheid van agenten beschermen, maar critici zien de wet als een inbreuk op de persvrijheid en vrijheid van meningsuiting.

Vorige week was het bij een soortgelijk protest ook al onrustig in Parijs. De politie raakte toen slaags met een kleine groep van merendeels radicaal-linkse demonstranten.

Herschrijven wet niet voldoende

Ook in negentig andere plaatsen in Frankrijk, zoals in Lille en Marseille, waren mensen op de been. Voor zover bekend verliepen de protesten daar vreedzaam. In Bordeaux en Montpellier waren demonstraties verboden uit vrees voor geweld, schrijft de krant Le Monde.

De regering-Macron besloot deze week vanwege de aanhoudende protesten een deel van de veiligheidswet te aan te passen, maar dat was voor de demonstranten niet voldoende. Zij willen dat de wet helemaal van tafel gaat. Vakbonden, journalisten- en mensenrechtenorganisaties riepen daarom voor dit weekeinde op tot een nieuw landelijk protest.

Mishandeling zwarte muziekproducent

Anderhalve week geleden leidden beelden van de mishandeling door drie agenten van een zwarte muziekproducent tot een storm van kritiek in Frankrijk. Het politiegeweld werd gefilmd door een camera in de opnamestudio van de man. Het geweld stopte volgens zijn advocaat toen een van de agenten zag dat ze werden gefilmd.

President Macron zei gisteren nog discriminatie door de politie "ondraaglijk" te vinden en kondigde aan in januari een online tool te lanceren die dit moet tegengaan. Via de tool kunnen mensen aangeven dat ze ergens gediscrimineerd zijn, waarna de melding wordt onderzocht.