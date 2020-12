'Tientallen Assad-handlangers leven als vluchteling in Nederland'

Tientallen voormalige handlangers van het Assad-regime wonen in Nederland als vluchteling. Zeker drie van hen worden verdacht van het plegen van oorlogsmisdaden concludeert NRC na uitgebreid onderzoek.

Via getuigenverklaringen worden de mannen gelinkt aan bijvoorbeeld marteling, mishandeling en het ronselen van kindsoldaten. De krant sprak meerdere Syriërs die in Nederland onder druk zijn gezet door landgenoten, met dreigementen tegen familieleden in Syrië. Een slachtoffer dat kritiek had geuit op het regime kreeg een video opgestuurd waarop te zien is dat een familielid in elkaar werd geslagen.

Voorbereiding matig

Immigratiedienst IND worstelt met het identificeren van vermoedelijke oorlogsmisdadigers, schrijft NRC. Over de periode januari 2011 tot en met januari 2016 zijn recent alle dossiers van Syrische mannen tussen 17 en 35 jaar oud die asiel hebben aangevraagd doorzocht. Van de 12.570 dossiers werd slechts bij één Syriër voldoende aanwijzingen gevonden om de verblijfvergunning in te trekken.

"Mogelijke casussen werden soms afgesloten zonder verhoring", zegt een anoniem voormalig IND-medewerker. "En waar vluchtelingen wel bevraagd werden, was de voorbereiding vaak matig", zegt een ander oud-medewerker.

Ook nu wordt er volgens de bron weinig pro-actief informatie verzameld. Jaarlijks wordt van gemiddeld "minder dan tien" Syriërs die verdacht worden van oorlogsmisdaden hun asielaanvraag afgewezen, zegt de IND.