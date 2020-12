Brexitdrukte: 'Onze vrachtwagens staan zes uur in de file bij Calais'

Vrachtwagens vol uien van het Zeeuwse bedrijf Dacomex staan deze week soms urenlang in de eindeloze rij vrachtauto's richting het Verenigd Koninkrijk. Door de naderende brexit slaan Britse bedrijven alvast massaal goederen in. Met flinke vertragingen rond de Franse kanaalhavens Calais en Duinkerke tot gevolg.

"We leveren onze uien aan markten in heel Engeland, waaronder in Londen. Die bestellen kort van tevoren. Dat luistert zo nauw, vertragen mag dan vrijwel niet. Want als we niet op tijd zijn is de markt al gesloten voordat de uien er liggen", zegt Maarten van Damme, verantwoordelijk voor de uienverkoop aan Engeland bij Dacomex.

Het is niet het enige Nederlandse transportbedrijf dat in de files aansluit. "Wij hebben er ook erg veel last van", zegt Kerim Erikci, logistiekplanner Engeland bij Wolter Koops Logistics. Een van zijn koelwagens had een vertraging van zes uur. "Daar maak ik klanten niet blij mee."

Kerst, corona en brexit

Het grote knelpunt is de tunnel van Calais naar Folkestone. Dat is de belangrijkste route voor de vrachtwagens uit Nederland. "We vervoeren zoveel we kunnen", zegt een woordvoerder van Eurotunnel. "Maar de vraag vanuit het Verenigd Koninkrijk is gigantisch. Bedrijven zijn daar aan het hamsteren."

De kerstperiode is altijd al druk. De coronacrisis zorgt ook voor meer vraag. "De winkels zijn hier sinds 2 december weer open. Dus die moeten de schappen weer vullen", zegt de Eurotunnel-woordvoerder. "Maar het is extra druk doordat bedrijven inslaan voor de brexit."

Bij Calais was het vandaag opnieuw extreem druk: