Honderden kilo's crystal meth in beslag genomen in drugslab Westdorpe

De politie heeft in een drugslab in Westdorpe voor miljoenen euro's aan crystal meth in beslag genomen. Het drugslab werd maandagavond ontdekt na een tip. Volgens de politie zijn er honderden kilo's in beslag genomen.

Een arrestatieteam viel maandagavond de loods binnen. Vijf mannen in de leeftijd van 30 tot 56 jaar zijn aangehouden en worden verhoord. Ze komen uit de Dominicaanse Republiek en Mexico. Volgens de politie sliepen de aangehouden mannen in twee caravans in de loods.

Halffabricaten

Uit onderzoek is gebleken dat het ging om een groot drugslaboratorium, waar halffabricaten werden verwerkt tot het eindproduct. De politie zegt niet hoeveel crystal meth er exact is gevonden.

De materialen uit het drugslab zijn onder politiebegeleiding afgevoerd en worden vernietigd, meldt Omroep Zeeland. Voor het afvoeren van alle materialen waren meerdere vrachtauto's nodig.

Het rechercheonderzoek bij het Westdorpse drugslab is nog in volle gang. "Meer aanhoudingen worden dan ook niet uitgesloten", aldus de politie.