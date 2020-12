Crystalmethlab opgerold in Zeeuws-Vlaanderen

De politie heeft gisteravond in een loods in Westdorpe na een tip een drugslaboratorium ontdekt voor de productie van crystal meth. Vijf mannen in de leeftijd van 30 tot 56 jaar zijn aangehouden en worden verhoord. Ze komen uit de Dominicaanse Republiek en Mexico. Een arrestatieteam viel gisteravond de loods binnen.

Hoe groot het laboratorium is en hoeveel drugs er werden geproduceerd, is nog niet duidelijk. Dat moet blijken uit onderzoek. Volgens de politie is het wel duidelijk dat het om een groot crystal methlab gaat, meldt Omroep Zeeland.

Op het terrein waar de inval werd gedaan staan behalve een woning meerdere loodsen. Het laboratorium is in de achterste loods op het terrein gevonden. Ook het team Milieu van de politie doet onderzoek, omdat het drugsafval mogelijk naar een voormalige mestkelder onder de loods werd gebracht.