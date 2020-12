Acteur Ellen Page gaat voortaan door het leven als Elliot

Transpersonen voelen zich niet thuis in het geslacht waarmee zij zijn geboren. Wie zich man noch vrouw voelt, identificeert zich als non-binair. Het is een parapluterm voor verschillende genderidentiteiten. In Nederland identificeert ongeveer 4 procent van de bevolking zich niet eenduidig met het mannelijk of vrouwelijk geslacht, blijkt uit onderzoek.

Veel non-binaire mensen worden graag aangesproken met genderneutrale verwijswoorden, zoals 'hen', 'hun en 'die'.