Veel belangstelling voor klimaatzaak tegen Shell

Onder grote belangstelling is vanochtend een rechtszaak tegen Shell begonnen, die meerdere dagen zal duren. Milieudefensie en zes andere organisaties hebben Shell voor de rechter gedaagd omdat ze vinden dat het bedrijf te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook 17.000 particulieren hebben zich bij de zaak aangesloten.

Vanochtend kwam een aantal van hen met de fiets uit Friesland en Groningen naar de rechtbank in Den Haag, om een donatie te overhandigen aan directeur Donald Pols van Milieudefensie. Voor aanvang van de rechtszaak benadrukte Pols dat Shell de grootste vervuiler van Nederland is en een van de tien grootste vervuilers in de wereld. "Als wij Shell in beweging krijgen, is dat een revolutionaire en belangrijke stap in de strijd tegen klimaatverandering", zegt hij.

In de rechtszaal betoogde de advocaat van Milieudefensie dat Shell op ramkoers ligt met de internationale klimaatdoelen, omdat het teveel broeikasgassen uitstoot. Ook werd aangevoerd dat Shell al langere tijd bekend is met de problematiek, maar er te weinig tegen doet.

Zaak van de overheid

Volgens Shell is klimaatbeleid toch vooral een zaak van de overheid. Shell bepaalt bijvoorbeeld niet of klanten ervoor kiezen om een elektrische auto te kopen, of op andere manieren proberen hun uitstoot te verminderen, voerde de advocaat aan. Een overheid kan dit in tegenstelling tot een bedrijf wel bespoedigen.

Het bedrijf is het eens met Milieudefensie dat het klimaatprobleem serieus aangepakt moet worden. Maar Shell doet al veel wat wel binnen de macht van het bedrijf ligt om duurzamer te opereren.

In z'n eentje kan het bedrijf niet meer doen, reageert Harry Brekelmans van Shell. "Wij vinden dat voortgang afhangt van het samenspel tussen overheden, bedrijven en klanten. Op wereldwijde schaal en in samenhang. En wij denken dat deze eis en deze zaak daar niets aan bijdraagt."

Juridisch interessant

De rechtszaak tegen Shell is de nieuwste in een lijst rechtszaken die steeds langer wordt en de aandacht heeft van juristen. Want of Milieudefensie wint of verliest, de uitspraak kan grote gevolgen hebben. Laura Burgers promoveerde vorige maand aan de Universiteit van Amsterdam op klimaatrechtszaken. Inmiddels zijn er hier wereldwijd al ongeveer 1300 van, vertelt ze.

Gisteren nog werd bekend dat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zich over een bijzondere nieuwe zaak gaat buigen. Portugese kinderen richten zich daarin tegen 33 staten, waaronder Nederland, vanwege hun gebrekkige klimaatbeleid. Maar niet alleen overheden, ook andere bedrijven dan Shell moeten voor de rechter verschijnen.

Laura Burgers bestudeerde een aantal van de klimaatzaken in detail, zoals de Urgenda-zaak in eigen land. Daarbij speelde de discussie of rechters op de stoel van de politiek gaan zitten als ze zich uitspreken over het klimaat. Maar tot op het hoogste niveau, de Hoge Raad, is geoordeeld dat het klimaat wel degelijk een zaak is voor de rechterlijke macht.