Stint rijdt vanaf vandaag weer

De eerste nieuwe Stint is in gebruik genomen door Buitenschoolse opvang Woest Zuid in Amsterdam. In eerste instantie worden op de verschillende locaties 45 zogenoemde BSO-bussen in gebruik genomen. Later worden ze ook aan andere opvangorganisaties geleverd.

Veilig

De meeste kinderopvangorganisaties zijn blij dat het voertuig weer de weg op mag; lopen of fietsen met veel kinderen is lang niet altijd veilig, zegt men. In Oss zal de Stint waarschijnlijk niet meer worden gebruikt, zegt Edwin Renzen, de producent van de Stint. Hij heeft inmiddels wel bestellingen binnen van zo'n 300 organisaties in andere plaatsen.