'De grootste winnaar van de wapenstilstand in Nagorno-Karabach is Rusland'

"Het is een belangrijke dag voor Armenië en een bittere pil voor Armenië", stelt de Britse Kaukasus-expert Thomas de Waal. "Maar er zijn nog een hoop onbeantwoorde vragen rond de vredesdeal." Zo is afgesproken dat de Russen in Lacin een corridor van vijf kilometer gaan bewaken die Armenië blijft verbinden met Nagorno-Karabach. Het is nog onduidelijk hoe die er precies uit gaat zien. De afgelopen dagen kregen Armeniërs in het gebied eerst te horen dat ze moesten vertrekken, later werd gezegd dat ze konden blijven en beschermd zouden worden door de Russen.

Bovendien is nu afgesproken dat de Russische vredesmacht er vijf jaar zal blijven. Het is de vraag hoe de vrede in de regio daarna in stand gehouden wordt. "Ja het is een oplossing geweest voor de oorlog, maar de politieke situatie blijft hetzelfde", zegt Alexander Iskandaryan. Hij is directeur van het Kaukasus Instituut in de Armeense hoofdstad Yerevan. "In de overeenkomst staat niets over de status van Nagorno-Karabach, dus dat probleem is nog niet opgelost."

Moskou heeft de macht

Wel is duidelijk dat Rusland met de afspraken over de wapenstilstand zijn invloed in de regio aanzienlijk heeft vergroot. "De Russen hebben volledig de macht over deze Lacin-corridor. En daarmee hebben ze veel macht over zowel Armenië als Azerbeidzjan", zegt De Waal. Iskandaryan is het daarmee eens. "Voor het eerst sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie heeft Rusland weer een troepenmacht in Azerbeidzjan."

De Azerbeidjaanse historicus en in Nederland wonende dissident Arif Yunus gaat nog een stap verder. De grootste winnaar van de vredesovereenkomst volgens Yunus is niet eens Azerbeidzjan, maar Rusland. Azerbeidzjan en Armenië zijn nu volledig afhankelijk van Moskou om de orde te bewaken in het betwistte gebied.