'Oant moarn': weerman Piet Paulusma 35 jaar in het vak

Het grote publiek kent Paulusma vooral van zijn dagelijkse weerupdate bij SBS6. Hij deed dat vanaf een steeds wisselende buitenlocatie in Nederland en sloot het bericht steevast af met de Friese uitspraak 'oant moarn', wat 'tot morgen' betekent.

'Dit kan ik wel'

De interesse van Paulusma voor het weer ontstond eind jaren 70 met een tv-cursus van Teleac. "Die cursus ben ik begonnen na een avond stappen met een vriend in Franeker", vertelt de weerman tegen Omrop Fryslan. "Dat was in een sneeuwwinter. Het regende eerst, daarna ging dat over in ijzel. Ik zei toen: dit gaat mis. En de volgende dag hadden we een pak sneeuw en kon niemand naar z'n werk. Toen dacht ik: dit kan ik wel."

In het begin van zijn carrière als weerman werkte Paulusma nog bij de PTT, maar in de jaren die volgden werd het steeds serieuzer. Hij werd lid van de Duitse weerdienst en kocht een grote, zware printer om weerkaarten uit te printen. Hij regelde dat hij wetenschappelijke begeleiding kreeg om beter inzicht te krijgen in het weer.

Zijn eerste weerberichten maakte Paulusma voor de Franeker Courant. Daarna kwamen de radio, het Friesch Dagblad, RTV Noord en tal van andere media. Toen Omrop Fryslân in 1994 begon met televisie-uitzendingen presenteerde Paulusma de weekendweerberichten, vanuit de studio in Leeuwarden.