'Commandant Iraanse Revolutionaire Garde gedood in Syrië'

Een commandant van de Iraanse Revolutionaire Garde is in Syrië bij een droneaanval omgekomen, melden bronnen aan persbureau Reuters. De aanval zou afgelopen weekend al hebben plaatsgevonden.

Ook drie inzittenden van de auto waarin hij zat, kwamen volgens de berichten om het leven. Reuters heeft geen namen en weet niet welke rang de commandant had.

De inzittenden van de auto zouden wapens van een Iraanse basis in Irak over de grens met Syrië hebben gebracht. Eenmaal over de grens werd hun auto door een raket getroffen. Leden van een met Iran bevriende militie zouden de lichamen hebben geborgen.

Atoomgeleerde

Het incident volgde op de liquidatie, vorige week vrijdag, van de Iraanse atoomgeleerde Fakhrizadeh bij Teheran. Iran legt de schuld daarvoor bij aartsvijand Israël. Dat land nam de afgelopen week meerdere Syrische en Iraanse doelen in Syrië onder vuur.

Bronnen in Iran zeiden tegen Reuters dat ze bang zijn dat er meer zullen volgen, voordat president Trump in de Verenigde Staten plaatsmaakt voor Joe Biden. Biden zou een minder agressieve houding tegen Iran willen innemen.

De Iraanse Revolutionaire Garde steunt pro-Iraanse milities in Irak en in Syrië het regime van president Assad. In januari kwam de Iraanse generaal Soleimani in Irak om het leven bij een Amerikaanse raketaanval op zijn konvooi.