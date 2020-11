Advies: grijp in op arbeidsmarkt, 'coronarekening' is niet eerlijk verdeeld

Om zelfstandigen, flexwerkers en jongeren beter te beschermen tegen crises, moet de politiek ingrijpen op de arbeidsmarkt. Deze groepen worden onevenredig hard geraakt door de coronacrisis. Dat concludeert het Platform de Toekomst van Arbeid (PTA) in hun advies.

Het PTA heeft dit advies vandaag aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op eigen initiatief overhandigd. Het is een vervolg op een rapport uit het voorjaar. In dat rapport - dat onder meer ook inging op de gevolgen van flexibilisering van de arbeidsmarkt en de groei van het aantal zelfstandig ondernemers - waren de gevolgen van de coronacrisis nog niet meegenomen.

Insiders en outsiders

"Voor corona zag je al schreefgroei op de arbeidsmarkt", zegt PTA-lid Sieto de Leeuw, die ook voorzitter is van de uitzendbranchevereniging ABU. "Wij - een groep vanuit verschillende hoeken op de arbeidsmarkt - maakten ons zorgen over de scheiding tussen insiders en outsiders in de economie en samenleving. Dus zijn we gaan onderzoeken hoe we deze scheefgroei kunnen voorkomen."

Naast de ABU zitten onder meer werkgeversvereniging AWVN, het Verbond van Verzekeraars, de MBO-raad en de Goldschmeding Foundation in het PTA. SEO Economisch Onderzoek rekende alle voorstellen door.

Robuustere arbeidsmarkt

Het rapport is een reactie op het onderzoek over de werking van de arbeidsmarkt van de commissie-Borstlap uit januari. Die commissie deed toen de oproep aan andere organisaties om met oplossingen te komen voor de problemen die in het rapport werden geschetst.

De commissie kaartte onder meer aan dat er sprake is van te veel schijnzelfstandigheid in sommige sectoren, dat niet iedereen op de arbeidsmarkt even goede bescherming geniet en dat er sprake is van te veel flexibilisering van de arbeidsmarkt.

"Wij hebben niks tegen flex, want flex en aanpassingsvermogen zijn noodzakelijk in onze economie", zegt De Leeuw. "Waar wij wel tegen zijn is dat de gevolgen van flexibiliteit eenzijdig bij bepaalde groepen worden weggelegd. Corona heeft deze problemen alleen maar uitvergroot."

Het PTA vindt dat de economie en arbeidsmarkt robuuster moeten worden gemaakt, om zo beter bestand te zijn tegen crises. Daarom stelt het Platform een aantal maatregelen voor, waarschijnlijk voor een nieuw kabinet: