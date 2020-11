ABN gaat 15 procent van alle banen schrappen

ABN Amro schrapt tot en met 2024 ongeveer 15 procent van alle banen, zegt de bank in een 'strategie update'. De meeste banen vervallen na 2022.

Volgens de bank zal gekeken worden of mensen wier baan verdwijnt ergens anders binnen de bank aan het werk kunnen. "De gevolgen voor onze medewerkers gaan we beperken door natuurlijk verloop en omscholing naar rollen waarin wij de komende jaren tekorten voorzien", staat in een persbericht. Of dat betekent dat er geen gedwongen ontslagen vallen is niet duidelijk.

De inkomsten van ABN Amro staan al enige tijd onder druk. Zo verdient de bank net als andere banken minder aan leningen.

Eind vorig jaar werkten er zo'n 18.000 mensen bij de bank, van wie 14.800 in Nederland.