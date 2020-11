Belgen shoppen vanwege dichte winkels hier, : 'Dat kunnen we er niet bij hebben

Dit weekend was het druk in de winkelstraten van meerdere steden. Verscheidene maatregelen werden genomen door burgemeesters. Voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls verwacht ook de komende weekenden vanwege Sinterklaas en Kerst drukte. Volgens Bruls is het met name belangrijk om iets te doen aan de toeloop van Belgische dagjesmensen.

"In de zuidelijke steden, zoals Eindhoven, Breda en Maastricht, zien we veel Belgische gasten. Die kunnen wij er niet bij hebben. Zij komen in Nederland winkelen omdat in België de niet-noodzakelijke winkels dicht zijn", zegt Bruls, die ook burgemeester van Nijmegen is. Ook in Rotterdam waren dit weekend veel auto's met Belgische kentekens te zien.

Die maatregelen voor Belgische winkels blijven de komende tijd streng. De niet-essentiële winkels gaan waarschijnlijk op 1 december weer open, maar Belgen mogen daar alleen in hun eentje naar binnen en maximaal 30 minuten blijven. Dat zal zeker een specifiek punt worden in het overleg met het kabinet morgen, zegt Bruls. "Alleen kunnen wij als burgemeesters er niet veel aan doen: dit is echt een kabinetskwestie en iets tussen twee lidstaten. Maar er moeten zeker afspraken over gemaakt worden."

Voor welke aanpak dan moet worden gekozen, zoals bijvoorbeeld het sluiten van de grens met België, kan Bruls nog niet zeggen. "Daar moeten we morgen over praten."