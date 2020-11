Darth Vader-acteur David Prowse overleden

Hij speelde ook in series zoals The Saint, Space 1999, Doctor Who en verscheen meerdere malen in de The Benny Hill Show van de populaire Britse komiek.

Zelf was hij vooral trots op zijn rol als de superheld 'Groene Kruis Man' in de ideële filmpjes voor de verkeersveiligheid van kinderen die werden uitgezonden tussen 1971 en 1990. Voor deze rol kreeg hij in 2000 een koninklijke onderscheiding.

"Hoewel hij beroemd was vanwege het spelen van vele monsters, was hij voor mijzelf en iedereen die hem kende een held", zei zijn agent Thomas Bowington tegen de BBC bij het bekendmaken van het overlijden van Prowse. "May the force be with him, always."