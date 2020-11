Kerst in coronatijd: hoe doen andere Europese landen dat?

Verenigd Koninkrijk - 'Het virus weet niet dat het kerst is'

De Britten mogen tussen 23 en 27 december een "kerstbubbel" vormen van maximaal drie huishoudens, maakte premier Johnson deze week bekend. Maar "we kunnen ons geen roekeloosheid veroorloven", benadrukte hij in een videoboodschap. "Het virus weet niet dat het Kerst is, we moeten allemaal voorzichtig zijn."

Johnson stond onder enorme druk uit zijn eigen partij om de regels te versoepelen, zegt correspondent Tim de Wit. "Hij voelde zich genoodzaakt de Britten een soort normale Kerst in het vooruitzicht te stellen." Daar krijgt de premier overigens ook kritiek op. "Verschillende medische wetenschappers vinden het onverstandig dat families weer met elkaar aan tafel mogen zitten. En ze vrezen dat de Britten daar in januari wederom de rekening voor moeten betalen."

Engeland is tot begin december in lockdown. Daarna volgen er regionale maatregelen, afhankelijk van het aantal besmettingen. "Veel grote steden als Birmingham en Manchester zitten in het hoogste dreigingsniveau. Daar blijft veel horeca gesloten en kent het openbare leven straks nog altijd veel beperkingen. Een 'lockdown in all but name', noemen sommigen dat ook wel."