Duitsland versoepelt regels met Kerst en Oud en Nieuw, wel minder vuurwerk

De Duitse regering en de zestien deelstaten gaan de coronamaatregelen met de feestdagen versoepelen. In december moeten de Duitsers eerst rekenen op een verlenging en mogelijk verzwaring van de huidige coronamaatregelen. Daarmee moet het aantal nieuwe besmettingen verder worden teruggedrongen, zodat er tijdens de feestdagen geen besmettingsexplosie ontstaat, zo is besloten op een overleg van de deelstaten met bondskanselier Merkel.

Nu mogen maximaal vijf personen uit twee huishoudens samenkomen en van 23 december tot 1 januari wordt dat uitgebreid naar tien personen in de naaste familie of vriendenkring, waarbij kinderen tot 14 jaar niet meetellen.

Vuurwerkverbod op pleinen

Tijdens de jaarwisseling zal er in Duitsland minder vuurwerk te zien zijn, want het is dit jaar om groepsvorming te voorkomen, verboden om samen te komen op pleinen en straten om vuurwerk af te steken. Alle grote vuurwerkshows zijn sowieso afgeblazen vanwege corona.

Verder roepen de autoriteiten de bevolking op om dit jaar helemaal geen vuurwerk af te steken, om de ziekenhuizen in deze coronatijd niet verder te belasten. Er is geen verkoopverbod aangekondigd voor vuurwerk.

Einde aan daling

Vandaag nam het aantal nieuwe besmettingen in Duitsland met zo'n 5000 weer flink toe. Daarmee kwam er een einde aan een driedaagse daling van het aantal coronagevallen. Ook het aantal sterfgevallen door corona liep het afgelopen etmaal met 410 hard op. In Duitsland zijn in totaal 14.771 mensen overleden aan covid-19.