Man belt 112, gijzelt en bedreigt ambulancemedewerkers

Een man uit Broek op Langedijk in Noord-Holland heeft twee ambulancemedewerkers gegijzeld en hen bedreigd met messen. Hij had daarvoor zelf 112 gebeld omdat hij onwel was geworden. Hij is door de gealarmeerde politie opgepakt.

Toen de ambulancemedewerksters zich bij de woning aan de Langoort meldden, vertelde de bewoner dat hij verdovende middelen had gebruikt, zich niet goed voelde en hulp nodig had.

Tijdens het gesprek begon de man zich verward te gedragen en werd hij agressief. Hij pakte messen en bedreigde daar de vrouwen mee. Ook hield hij ze korte tijd tegen hun wil vast, voor hij door de politie werd overmeesterd. Hij is opgesloten op het politiebureau. De messen zijn in beslag genomen.