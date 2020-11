Wekdienst 28/11: Stille tocht in Wijchen • 13 nieuwe kardinalen

Ander nieuws uit de nacht:

Arrestaties bij illegaal feest in Den Haag: In een appartement waren naar verluidt tientallen mensen bij elkaar. Na klachten over geluidsoverlast deed de politie een inval. Op beelden is te zien dat enkele mensen in handboeien zijn afgevoerd. Volgens aanwezige journalisten gooiden feestgangers vanaf het balkon van het appartement drugs naar beneden toen de politie binnenkwam.

VN maant tot kalmte na liquidatie Iraanse atoomgeleerde: De oproep van de VN komt nadat Iran had gedreigd om de aanslag op de atoomgeleerde te wreken. Volgens Iran zijn er sterke aanwijzingen dat Israël achter de liquidatie zit en behoudt het land zich het recht voor om zichzelf te verdedigen.

Cubaanse kunstenaars blijven zich verzetten tegen de arrestatie van collega's: Volgens persbureau Reuters waren er meer dan 150 mensen op de been bij dit zeldzame protest tegen het communistische regime. Aanleiding is de ontruiming van een pand waar enkele activisten in hongerstaking waren gegaan, uit protest tegen de opsluiting van een rapper. De betogers vragen aandacht voor het gebrek aan vrijheid van meningsuiting en andere mensenrechtenschendingen in Cuba.

En dan nog even dit:

In Nieuwegein hebben archeologen een zwaard van 900 jaar oud gevonden. Het slagzwaard werd al in mei ontdekt, maar de vondst is nu pas bekendgemaakt.

Een zwaard uit die tijd dat nog in zo'n goede staat is, is uniek, zeggen de archeologen tegen RTV Utrecht. Het werd ontdekt bij opgravingen op bedrijventerrein Het Klooster, waar eerder ook al eeuwenoude skeletten en resten van een bruine beer werden gevonden.