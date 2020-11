VN maant tot kalmte na liquidatie Iraanse atoomgeleerde

VN-secretaris-generaal Guterres roept landen op om terughoudend te zijn na de moordaanslag op een prominente Iraanse atoomwetenschapper. "Het is noodzakelijk acties te vermijden die kunnen leiden tot escalatie van de spanningen in de regio", zei zijn woordvoerder.

De oproep van Guterres komt nadat Iran had gedreigd om de aanslag op wetenschapper Mohsen Fakhrizadeh te wreken. Volgens de Iraanse regering zijn er "sterke aanwijzingen" dat Israël achter die liquidatie zit.

In een brief aan de VN schrijft Iran dat het land zichzelf mag verdedigen. "Iran behoudt zich het recht voor om alle maatregelen te nemen die nodig zijn om zijn inwoners te beschermen", citeert persbureau Reuters uit de brief. "Vooral gedurende de resterende periode van de huidige regering van de Verenigde Staten."

VS en Iran

Midden-Oosten-correspondent Daisy Mohr zei vrijdag dat de aanslag op atoomwetenschaper Fakhrizadeh moet worden gezien tegen de achtergrond van de sterk verslechterde relatie tussen de VS en Iran. President Trump stapte in 2018 uit het nucleaire akkoord met het land.

"De toekomstige president Biden heeft laten weten weer toenadering te willen zoeken tot Iran. Maar Israël is daar geen voorstander van", zei Mohr.

Atoomprogramma

De geliquideerde wetenschapper Fakhrizadeh zou het brein zijn achter het nucleaire programma van Iran. Volgens Iraanse media werd de 63-jarige atoomgeleerde onder vuur genomen toen hij in een auto zat. Hij bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Fakhrizadeh was van groot belang voor de Iraanse machthebbers, zegt correspondent Mohr. Zo zou hij begin deze eeuw de leiding hebben gehad over een nucleair programma dat volgens Israël en het Westen als doel had om kernwapens te maken. Iran heeft altijd gezegd dat het programma voor vreedzame doeleinden was.