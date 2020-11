Macron: beelden politiegeweld tegen zwarte man beschamend

De Franse president Emmanuel Macron noemt de beelden van drie agenten die in Parijs een zwarte man mishandelen onaanvaardbaar en beschamend. Hij eist dat de regering snel met een voorstel komt om het vertrouwen tussen burgers en de politie te herstellen, schrijft hij op Facebook en Twitter.

Een Franse nieuwssite publiceerde gisteren een video van de mishandeling die plaatsvond in een muziekstudio in Parijs. Op de beelden van een beveiligingscamera is te zien hoe drie agenten Michel Zecler volgen als hij de studio binnengaat en hem met een wapenstok slaan.

"De beelden die we allemaal hebben gezien van de aanval op Michel Zecler zijn onacceptabel. Ze zijn beschamend", schrijft Macron. Frankrijk mag zich volgens de president nooit overgeven aan geweld, of racisme en haat toestaan.