Deens parlement eist dat regering geruimde nertsen weer opgraaft

Premier Frederiksen bood gisteren haar excuses aan na een bezoek aan een geruimde fokkerij. De dieren die daar werden gehouden, waren niet besmet.

"We hebben het levenswerk van twee generatie nertsenfokkers kapotgemaakt", zei ze. "Dat was heel emotioneel voor hen en... sorry, dat was het voor mij ook", zei ze tranen wegpinkend.

Mutaties

Deze maand werden in Deense nertsenfokkerijen miljoenen nertsen gedood, omdat er in nertsen op sommige fokkerijen een gemuteerde variant van het coronavirus was ontdekt, die ook op mensen was overgedragen.

Vermoedelijk kiest de regering er nu voor om de geruimde dieren weer op te graven en ze te verbranden.