Ministers over sombere Kerstvoorspellingen: 'Er is nu echt niets over te zeggen'

Het kabinet wil nog geen voorspelling doen over het aantal mensen om Kerst mee te vieren. Op 8 december wordt de knoop doorgehakt. Het kabinet wil wachten op nieuwe cijfers over de verspreiding van het coronavirus. "We gaan het stap voor stap bekijken", zegt minister De Jonge. "We willen beter weten hoe we er dan voorstaan."

De minister van Volksgezondheid reageert op de pessimistische voorspellingen van enkele corona-experts. RIVM-directeur Van Dissel zei gisteravond in Nieuwsuur dat hij somber was over de Kerst. Voorzitter Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care en lid van het OMT zei gisteren op de radio dat het beter was om kerst een jaartje over te slaan.

Toch niet alleen?

Deze berichten veroorzaken veel onrust, zegt staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken. Naar aanleiding van het advies van Gommers kreeg ze een telefoontje van haar moeder. "Je laat me toch niet alleen met de Kerst, vroeg ze me", zei Keijzer gisteravond in het tv-programma Op1.