Buitenlandse Zaken heeft contact met Turkije over 25-jarige Syriëganger

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met de Turkse autoriteiten over een 25-jarige Nederlandse Syriëganger. Zij meldde zich recent met haar zoontje bij het Nederlandse consulaat in Istanbul.

Hoewel het ministerie geen mededelingen over de identiteit van de vrouw doet, gaat het volgens ingewijden om Angela B.

B. vertrok in 2014 vanuit Soesterberg naar het 'IS-kalifaat' in Syrië. Ze trouwde er met een Portugese jihadist en kreeg in het kalifaat twee kinderen; een dochter en zoon. Haar dochter is inmiddels overleden, net als haar eerste man. Daarna zou ze zijn hertrouwd met een andere Portugese jihadist, schrijft het AD. Ze bleef tot de val van IS in 2019 in het kalifaat.

Volgens de krant staat B. te boek als een beruchte jihadiste, die IS-propaganda zou hebben verspreid en andere vrouwen zou hebben geronseld. Haar eerste man zou betrokken zijn geweest bij het maken van executievideo's van de terreurgroep.

Ontsnapt uit Al Hol

B. kwam na de val van IS terecht in het overvolle gevangenkamp Al Hol. In de zomer ontsnapte ze met een groep Nederlandse IS-vrouwen uit dat kamp, mogelijk met hulp van mensensmokkelaars. Journalist Sinan Can sprak haar vorig jaar in Al Hol voor zijn documentairereeks De Lokroep. In dat gesprek zei B. te begrijpen dat mensen in Nederland niet staan te wachten op haar terugkeer. "Maar waarom moet de jeugd van mijn zoon worden afgenomen, terwijl het leven mijn dochter al is afgenomen?", zei ze.

Verder ontkende ze deel te hebben genomen aan de strijd van IS. "Want als je ergens bent, maar niet weet dat het gebeurt, hoe kan je er dan deel van uitmaken?", zei ze. B. werd naar eigen zeggen door haar man "in een bubbel" gehouden.

"Zoals ik het heb beleefd, was je onder IS vrij om te gaan en staan waar je wilt. Je zag niet overal onthoofde hoofden op straat ofzo, zoals ik zag in video's. Je moest wel gesluierd de straat op en mocht bijvoorbeeld niet roken, maar dat zijn de basis islamitische regels en die vind ik goed. Een IS zoals mensen het nu omschrijven of zeggen hoe ze het hebben beleefd, daar sta ik niet achter."

In een ander interview, vorig jaar tegenover de Portugese tv-zender RTP, sprak ze op een soortgelijke manier over het leven in het kalifaat.

Na terugkeer meteen opgepakt

Wanneer en of B. terugkomt naar Nederland hangt volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken af van de Turkse autoriteiten. Het kabinet haalt Syriëgangers niet actief op.

Het OM kan nog niets zeggen over de mogelijke terugkeer van B., omdat ze nog in handen is van de Turkse autoriteiten en justitie verder geen mededelingen doet over individuele zaken. "Maar alle uitreizigers worden in ieder geval verdacht van deelname aan een terroristische organisatie", zegt een woordvoerder.

Als B. door Turkije wordt uitgezet, vliegt ze onder begeleiding van de marechaussee terug naar Nederland. Daarna wordt ze direct opgepakt, vergelijkbaar met de vrouwen die begin deze maand werden aangehouden op Schiphol en de 28-jarige vrouw uit Gouda die bijna een jaar geleden terugkeerde. Haar kind van 4 werd toen overgedragen aan de Raad voor de Kinderbescherming.