Openheid Meghan over miskraam sterkt vrouwen: 'Je bent niet alleen'

Dat Meghan Markle openlijk schrijft over haar miskraam is volgens Britse media 'dapper' en 'nuttig'. In een ingezonden stuk in The New York Times maakte de vrouw van prins Harry bekend dat ze in juli haar tweede kindje verloor.

Liefdadigheidsorganisaties zeggen tegen de BBC dat het verhaal van Markle "van groot belang is" om de schaamte rond miskramen te doorbreken. "Het is een krachtige boodschap voor iedereen die een kindje verliest: het voelt misschien enorm eenzaam, maar je bent niet alleen", aldus Sophie King van Tommy's, een stichting die geld inzamelt voor onderzoek naar miskramen en vroeggeboorte.

"De wetenschap dat er heel veel lotgenoten zijn is wat Meghan nu losmaakt", reageert journalist Marjolijn de Cocq. Ze schreef het boek Maar ik hield al wel van je over het taboe op miskramen. "Zij mag dan hertogin en een bekende Amerikaanse actrice zijn, een miskraam kunnen we allemaal meemaken."

'Ze durft het fysieke aspect te verwoorden'

Markle treedt in detail over de dag dat ze een miskraam kreeg. Na het verschonen van de luier van Archie, de eerste zoon van het echtpaar, viel ze op de grond. "Ik neuriede een slaapliedje om ons allebei te kalmeren, maar dat stond in groot contrast met het gevoel dat ik op dat moment had." Ze werd opgenomen in het ziekenhuis, waar haar echtgenoot naast haar bed zat.

"Meghan heeft haar verhaal op een heel lieve manier verteld. Ze durft het fysieke aspect te verwoorden. En ze spreekt de hele gemeenschap aan door het over de simpele vraag 'gaat het wel goed met je?' te hebben. Veel vrouwen denken dat ze na een miskraam niet zo mogen laten merken dat het niet goed gaat. Dat ze aandacht vragen voor iets dat niet zoveel voorstelt, omdat het verlies zo vroeg in de zwangerschap was."