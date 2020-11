Suriname 45 jaar onafhankelijk: 'Iedereen dacht dat Nederland het beloofde land was'

Klokslag 12.00 uur op 25 november 1975, vandaag precies 45 jaar geleden, werd Suriname onafhankelijk. Het werd groots gevierd in Paramaribo en ook in Amsterdam. Toch besloten in die periode veel Surinamers naar Nederland te emigreren.

De nu 65-jarige Guilly Koster was die dag op beide plekken. 's Ochtends was hij namelijk bij het hijsen van de Surinaamse vlag bij het jongerencentrum Kwakoe in de Bijlmermeer. Kort daarna zat Koster in het vliegtuig naar Paramaribo. "Het was een groot feest daar. Iedereen op straat was uitzinnig van vreugde."

In Suriname was er op dat moment sprake van grote werkloosheid en oplopende spanningen tussen met name de Hindoestanen en Afro-Surinamers. Veel Surinamers vertrokken alsnog naar Nederland omdat ze hun Nederlandse nationaliteit zouden verliezen als ze in Suriname zouden blijven.

In deze reportage uit actualiteitenrubriek Hier en Nu uit 1975 is te zien hoe Surinamers aankwamen in Nederland: