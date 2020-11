Waarschuwing voor valse webshops: 'Oplichters hebben nepsites al klaarstaan'

Met hulp van Google kon uiteindelijk het verkeer naar de nepsite worden platgelegd, maar het duurde twee weken voor deze volledig offline was. "Het was heel internationaal opgezet, met hosting in Rusland en een betalingspartner in Canada." Hij schat de schade op ongeveer een ton, onder meer door misgelopen omzet. "Maar voor consumenten is het nog vervelender natuurlijk."

Een maand geleden werden er ineens weer vier kopiesites gelanceerd. "Toen konden we gelukkig iets doeltreffender werken en heeft het drie dagen geduurd." De komende tijd checkt Van de Ven de prijzen van producten extra goed. "Als iemand onder onze prijs duikt, checken we of dat een nepsite is of een concurrent. Preventief bestrijden is lastig, dus zitten we er zelf bovenop."

Te veel fraude

In augustus klaagden thuiswinkelorganisaties nog over het gebrek aan optreden van de politie tegen cybercriminaliteit. Zij pleitten voor een 'digitale mobiele eenheid'. Maar volgens politieman Van der Linden liggen er zo veel aangiften, dat niet alles onderzocht kan worden.

"We moeten wedijveren met alles wat er gebeurt. Er is veel aankoopfraude, maar ook nog WhatsAppfraude, ceo-fraude, phishing en andere cybercriminaliteit. We moeten onze capaciteit verdelen."

De politie richt zich daarom op de grootste zaken. Op dit moment doet de recherche onderzoek naar een groep die 1500 slachtoffers zou hebben gemaakt. De verdachten haalden vermoedelijk meer dan een half miljoen binnen. Volgens de politie had de groep mensen in dienst die websites bouwden of 'geldezels' ronselden om aan tijdelijke bankrekeningen te komen.

Banken

Verder probeert de politie vooral om het internetcriminelen zo moeilijk mogelijk te maken door samen te werken met betaaldiensten en banken. Die mogen nu na drie meldingen over een verdachte site al de bijbehorende rekening blokkeren.

Maar uiteindelijk is het vooral de consument die moet blijven opletten, zegt Van der Linden. "We kunnen nog zo veel maatregelen nemen, zolang mensen denken dat ze voor een schijntje een nieuwe iPhone 11 kunnen kopen, roeien we de fraude niet uit."