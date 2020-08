Webshop-oplichters soms maandenlang actief, pleidooi voor 'digitale ME'

Mede door de coronacrisis steeg het aantal aangiften van aan- en verkoopfraude dit jaar met 37 procent ten opzichte van vorig jaar, blijkt uit cijfers van de politie. Daarbij gaat het om alle soorten fraude, dus naast frauduleuze webwinkels ook om bijvoorbeeld fraude op Marktplaats. Ook volgens andere betrokkenen groeit het probleem in omvang.

De politie ziet bij de aanpak ook een rol weggelegd voor het online winkelende publiek. "We draaien nu de wereld om: iedereen koopt van alles via internet en in de meeste gevallen gaat dat ook goed", zegt Gijs van der Linden van het Landelijk Meldpunt Internetoplichting (LMIO) van de politie. "Maar als het misgaat, moeten anderen dat opeens oplossen."

Volgens Van der Linden zijn er voor een consument verschillende manieren om te controleren of een webwinkel betrouwbaar is. Om te voorkomen dat je mogelijk zelf slachtoffer wordt, kan je bijvoorbeeld op de website van de politie controleren of een webshop is aangemerkt als onbetrouwbaar.

'Iedere schakel in de keten heeft een rol'

Ook adviseert de politie consumenten om te betalen met creditcard, of pas te betalen op het moment dat het product binnen is. Van der Linden: "Op het moment dat de consument die verantwoordelijkheid niet pakt, dan heeft het geen zin." Volgens hem heeft iedere schakel in de verkoopketen een belangrijke rol. "Dat kunnen betaaldiensten zijn, of hostingpartijen, die moeten ook heel scherp zijn op wie ze toelaten en wie niet."

Maar die organisaties vinden het juist lastig om in te grijpen zonder dat de politie een site aanmerkt als malafide. Van de buitenkant is moeilijk met zekerheid te zeggen of er inderdaad sprake is van oplichting, omdat veel illegale winkels er ook heel professioneel uit kunnen zien.

Volgens hen zou er een database moeten zijn waarin frauduleuze websites worden gemeld. Daarna kan bijvoorbeeld een hostingprovider hem uit de lucht halen, of kan een bedrijf dat betalingen verwerkt transacties blokkeren.

Gevoelsmatige oplichting

Iedereen die betrokken is bij het probleem, erkent dat het lastig is om vast te stellen of er sprake is van oplichting. Dat blijkt ook uit de meldingen van internetshoppers.

Volgens het LMIO kwamen er vorig jaar tussen de 7000 en 8000 meldingen binnen van oplichting via webshops. De helft daarvan werd later ingetrokken omdat er toch een product geleverd werd, of dat het geld uiteindelijk werd geretourneerd.