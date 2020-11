Schotland maakt als eerste land ter wereld menstruatieproducten gratis

Het Schotse parlement heeft unaniem ingestemd met een wet die menstruatieproducten gratis maakt. Daarmee is Schotland het eerste land ter wereld dat deze stap zet. De producten zijn voortaan op openbare plaatsen als apotheken, buurthuizen en jeugdclubs verkrijgbaar.

In 2018 werden producten als maandverband en tampons al gratis voor studenten. Nu geldt dat dus voor alle vrouwen in het land. De maatregel is onderdeel van een plan om menstruatie-armoede tegen te gaan. Zo'n 10 procent van de meisjes in Groot-Brittannië kan zich geen menstruatieproducten veroorloven, bleek in 2017. Veel van hen spijbelden daarom tijdens de ongesteldheid.

De Schotse premier Nicola Sturgeon noemde het "belangrijk beleid voor vrouwen en meisjes". "Trots om te stemmen voor deze baanbrekende wetgeving, die Schotland het eerste land in de wereld maakt dat gratis menstruatieproducten verstrekt aan iedereen die dat nodig heeft", schreef zij op Twitter.

Niet het laatste land

"Niemand zou zich zorgen moeten maken over waar haar volgende tampon, maandverband of herbruikbaar product vandaan moet komen", zei het Schotse Labour-parlementslid Monica Lennon, de indiener van het wetsvoorstel. "Schotland zal niet het laatste land zijn dat ongesteldheidsarmoede naar de geschiedenis verwijst, maar we kunnen het eerste zijn", aldus Lennon.

In Engeland en Nieuw-Zeeland worden sanitaire producten ook gratis op scholen aangeboden. In Nederland is menstruatie-armoede een erkend probleem, maar door een gebrek aan onderzoek is de omvang niet duidelijk.