Eigenaar inzamelingswebsite Dream or Donate niet vervolgd voor oplichting

De eigenaar van de inzamelingswebsite Dream or Donate, Robert-Jan Mastenbroek, wordt niet vervolgd voor oplichting. Het Openbaar Ministerie heeft dat besloten, omdat bijna alle gedupeerden inmiddels hun geld terug hebben.

De crowdfundingssite werd veel gebruikt voor het inzamelen van geld voor medische behandelingen of aangepast vervoer voor mensen met een beperking. Eind augustus vorig jaar ging Dream or Donate ineens offline. Volgens eigenaar Mastenbroek kwam dat door een hack. Hoeveel mensen precies hun geld kwijtraakten is niet bekend.

Mastenbroek zei alle gedupeerden terug te betalen, maar niet iedereen had daar vertrouwen in. 31 gedupeerden namen samen een advocaat in de arm en claimden in totaal een ton. Mastenbroek trof een schikking met hen voor iets minder dan dat bedrag. Hij verkocht onder meer zijn huis om de gedupeerden terug te kunnen betalen.

Mastenbroek niet verrast

"Er is in een vroeg stadium gekozen voor de aanpak van schadeloosstelling en dat is nagenoeg helemaal afgerond", zegt een politiewoordvoerder tegen RTV Oost. "Dat is veel belangrijker voor gedupeerden dan vervolging." De politie wil niet zeggen of de website inderdaad gehackt was.

Mastenbroek laat weten dat hij niet verrast is door de beslissing om hem niet te vervolgen. "Ik had het wel verwacht."