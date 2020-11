Boete en werkstraf voor zakenreisbureau en directeur, oplichting niet bewezen

In beoordelingsgesprekken werden medewerkers geprezen die onnodig veel toeslagen doorberekenden. "Probeer deze gave verder te versterken en help andere collega's met trucjes. Ga zo door!", staat er in een verslag.

Het Openbaar Ministerie sprak van een structurele vorm van oplichting, mede door de "extra margelijsten" waarop tot in detail werd bijhouden hoeveel extra geld er werd verdiend. Ook zouden er veel meer slachtoffers zijn, met een totale schade van ten minste 17,6 miljoen euro. Het OM eiste daarom zestien maanden cel voor S. en 2 miljoen euro boete voor ATP.

Geen oplichting

De rechtbank oordeelt anders. Het gaat uit van een veel lager fraudebedrag: minder dan 10.000 euro. Verder was bij andere klanten dan Justitie en DNB de bepaling dat er geen extra marge mocht worden gemaakt niet in het contract opgenomen. Daarom is er bij andere klanten geen sprake van valsheid in geschrifte.

Ook is het verzwijgen van het toevoegen van extra marge niet genoeg voor een veroordeling tot oplichting, zegt de rechtbank. Zowel het bedrijf als S. is daarom vrijgesproken van oplichting.