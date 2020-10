Klanten van 'firma list en bedrog' betaalden miljoenen te veel voor zakenreizen

Zakenreisbureau ATP heeft een deel van zijn klanten jarenlang te veel laten betalen voor vliegtickets, hotelkamers en huurauto's. Vandaag stonden de Nederlandse tak van het bedrijf en oud-directeur Willem S. in Amsterdam terecht voor oplichting en valsheid in geschriften.

ATP gebruikte tussen 2007 en 2016 meerdere trucs om de prijs van boekingen op te hogen, bijvoorbeeld door zelfbedachte fees toe te voegen op de factuur. Een van die toeslagen stond binnen het bedrijf bekend als de "Willem-tax", vernoemd naar de directeur zelf.

De afgelopen jaren dreigde het bedrijf meerdere keren tegen de lamp te lopen. In mails van directeur S., die zijn voorgelezen door het Openbaar Ministerie, staat dat hij bij een audit aan zijn ondergeschikten schrijft: "Zijn we erg crea bea geweest?"

Ministerie, DNB, universiteit

Onder de boekingen die door het gegoochel duurder zijn uitgevallen, zitten onder andere tickets en reizen voor het ministerie van Justitie en Veiligheid, KPMG, De Nederlandsche Bank en de TU Delft. Of alle 2000 klanten van het bedrijf zijn gedupeerd is onduidelijk. Volgens het Openbaar Ministerie is de totale schade in ieder geval 17,6 miljoen euro.

Zelfs bedrijven en instellingen die in het contract met ATP expliciet hadden vastgelegd dat de bemiddelaar geen marge mocht maken buiten de vaste vergoeding om, kregen toch stiekem de extra kosten doorberekend.

De zaak is vier jaar in onderzoek geweest. Bij een inval van de FIOD in 2016 werden al de "extra margelijsten" in beslag genomen waaruit blijkt dat de oplichting tot op detail werd bijgehouden. Op de zitting spreekt het Openbaar Ministerie daarom over een structurele vorm van oplichting.

Naast de extra fees moesten medewerkers die op aanvraag van bijvoorbeeld het ministerie een ticket boekten voor een minister, direct daarna op zoek naar een goedkoper ticket in een door ATP speciaal ontwikkeld computersysteem. Dat goedkopere ticket werd gekocht, het duurdere afgerekend bij de klant.