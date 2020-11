5214 nieuwe besmettingen, 182 minder dan gisteren

Er liggen 35 patiënten meer dan gisteren met corona in de ziekenhuizen, zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Hij geeft ook aan dat er 13 patiënten verplaatst zijn tussen de regio's. In totaal zijn er deze tweede golf bijna 2400 patiënten naar een ander ziekenhuis gebracht.

Ondanks een lichte stijging van de ziekenhuisbezetting twee dagen achter elkaar, blijft die tot nu toe op weekbasis met zo'n 8 procent dalen, zei Kuipers. In dit tempo zouden er tegen Kerstmis zo'n 1200 mensen met covid in het ziekenhuis liggen, tegenover een piek boven de 2100 begin deze maand en 1968 vandaag.

Blijft het aantal besmettingen op het huidige niveau hangen, dan wordt de kans op een dergelijke daling kleiner, benadrukte Kuipers. Met alle gevolgen van dien voor de patiënten die voor andere zorg naar het ziekenhuis worden verwezen. Hij ziet op dit moment dan ook geen ruimte voor versoepelingen. Premier Rutte waarschuwde daar eerder ook al voor.

Overledenen

Bij het RIVM zijn 54 overleden covid-patiënten gemeld. Gisteren werden nog 21 doden gemeld. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 60 doden per dag, tegen 69 doden per dag een week eerder. Dat zijn doden van wie bekend is dat ze het coronavirus droegen; volgens het CBS ligt het werkelijke aantal doden hoger.