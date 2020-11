UvA-onderzoekers: online beïnvloeding is effectief voor stemkeuze

In een van de experimenten werd een nep-advertentie gemaakt voor de VVD, met twee verschillende boodschappen voor de verschillende persoonlijkheidstypen.

Het enthousiaste bericht: "De veiligheid in ons land is beter dan ooit. Stem VVD en we zullen ervoor zorgen dat je volledig beschermd wordt." Het tweede bericht had een totaal andere toon: "De veiligheid in ons land is in het geding. Stem VVD, want onze veiligheid staat meer dan ooit op het spel."

Extraverte mensen reageerden beter op het eerste bericht, introverte proefpersonen voelden zich meer aangesproken door de tweede oproep.