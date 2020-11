Wekdienst 23/11: verhoren Asscher en Wiebes • Rechtszaak Sunweb en Corendon

Wat heb je gemist?

Er zijn extra coronamaatregelen nodig op middelbare scholen, zegt kinderarts-epidemioloog Patricia Bruijning. In Nieuwsuur zei ze dat het aandeel middelbare scholieren in het totale aantal besmettingen stijgt. Bruijning: "Als we naar beneden willen met de cijfers, dan denk ik dat we ook naar de scholen moeten kijken."

Bruijning verwacht dat variabele start- en eindtijden van lessen en spreiding van pauzes opties kunnen zijn om het aantal contacten tussen leerlingen te verminderen.