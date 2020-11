Telers klaar om legale wiet te verbouwen, wachten is op goedkeuring minister

Burgemeester van Breda Paul Depla schreef deze week aan de gemeenteraad maar liefst acht aanvragen te hebben gehad in de gemeente. Depla is kritisch over gemeenten die bij voorbaat nee zeggen tegen de telers. "Het gaat om een legaal product. Ik vraag me af wat die gemeenten dan zeggen als iemand een tomatenkwekerij in hun gemeente wil starten."

De gemeente Oldambt zegt aanvragen te hebben ontvangen van twee telers en heeft daar ook positief over geadviseerd. Een van die aanvragen is van John en Ines Meijers die speciaal voor de teelt een boerderij in de gemeente kochten. Het stel strijdt al jarenlang tegen het in hun ogen scheve gedoogbeleid.

Ze telen al lange tijd wiet zonder daar stiekem over te doen en moesten meermaals voor de rechter verschijnen. John Meijers nam deel aan de rondetafelgesprekken van de commissie Knottnerus die in 2018 een adviesrapport schreef over de wietproef. "Ik ben er al jaren klaar voor en ik zou het heel raar vinden als ik niet mag meedoen aan de proef", zegt Meijers.