Telers kunnen zich aanmelden voor wietproef kabinet

Telers die willen meedoen aan het landelijke wietexperiment kunnen zich vanaf 1 juli aanmelden. Vanaf die datum begint de voorbereiding voor de proef, waarbij in tien gemeenten cannabis voor recreatief gebruik mag worden gekweekt. De overheid wil kijken of en hoe legaal, op kwaliteit gecontroleerde softdrugs aan coffeeshops kan worden geleverd.

Telers die zich willen aanmelden, kunnen vanaf vandaag de algemene voorwaarden bekijken bij de Rijksoverheid. Ze moeten onder meer een bedrijfsplan indienen, en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De overheid denkt een half jaar nodig te hebben om maximaal tien deelnemers te selecteren.

Dat er een experiment met gecontroleerde wietkweek zou komen, hebben VVD, CDA, D66 en ChristenUnie afgesproken in het regeerakkoord. In augustus 2019 is besloten dat er tien gemeenten meedoen: Arnhem, Almere, Breda, Groningen, Heerlen, Hellevoetsluis, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zaanstad.

Onafhankelijk onderzoek moet uitwijzen wat het effect van het experiment is op de veiligheid en openbare orde en op de volksgezondheid.