Theaters weer open, maar deze artiesten zijn al iets anders gaan doen

Deze week lijkt een kleine opsteker voor de podiumkunsten: de theaters gingen donderdag weer open en het kabinet kwam met een tweede steunpakket voor de culturele sector. Toch komt dit nieuws voor sommige artiesten te laat. Zij zijn in een andere sector werk gaan zoeken. Sommigen twijfelen zelfs of ze ooit weer terugkeren naar het podium, iets waar de Tweede Kamer al langer voor vreest.

Zo werd Paul Donkers, die al 25 jaar musicalacteur is, door de coronacrisis bewust van zijn kwetsbare positie. "Het leek een druk jaar te worden, met een rol in Kinky Boots en later in het jaar Titanic", zegt Donkers. "Maar beide producties werden vanwege corona stilgelegd. "Het heeft me ervan bewust gemaakt dat het voor mij in deze sector over een paar jaar klaar is en het heeft me een duwtje in de juiste richting gegeven."