Kamer vreest dat zzp'ers in cultuursector iets anders gaan doen

De Tweede Kamer maakt zich grote zorgen over zzp'ers en freelancers in de culturele sector, die door de coronacrisis zonder werk zitten. De Kamer vreest dat zij noodgedwongen iets anders gaan doen. Regeringspartijen D66 en ChristenUnie en de linkse oppositiepartijen willen weten om hoeveel mensen het gaat en of zij extra ondersteuning moeten krijgen.

Zij wijzen erop dat de coronatijd eens te meer heeft duidelijk gemaakt hoe belangrijk kunst en cultuur zijn. Ze zorgen voor "troost, inspiratie en afleiding", zei Kamerlid Van den Berge van GroenLinks. "Het is een opdracht voor ons allemaal om het maximale te doen om de culturele sector overeind te houden", stelde Kamerlid Dik van de ChristenUnie.

Minister van Engelshoven maakte twee weken geleden bekend dat er een steunpakket van 300 miljoen euro komt om "vitale culturele instellingen" door de eerste maanden van de coronacrisis te helpen. Het gaat dan bijvoorbeeld om musea, podia en filmtheaters, die de "de infrastructuur" van de culturele sector vormen.

'Mooi begin'

De minister beaamde in een debat in de Tweede Kamer dat het bedrag bij lange na niet genoeg is. Maar het is wat haar betreft een mooi begin. "Het gaat om de eerste tranche", zei ze.

Ze gaat met de provincies en de gemeenten praten over wat er nodig is om de culturele sector te redden. Ook wil ze in gesprek gaan met staatssecretaris Vijlbrief over mogelijke belastingversoepelingen voor kleine ondernemers in de culturele sector. "De zoektocht is nog niet klaar. Maar ik heb goede hoop dat we er op een goede manier uitkomen", zei ze. Wat haar betreft staat buiten kijf dat de grotere instellingen nu eerst aan bod komen, omdat die zorgen voor de opdrachten aan de makers. "En ja, dat zijn ook die kleine zelfstandigen."

De linkse oppositie vindt dat er een grote som geld bij moet. SP-Kamerlid Kwint zei dat het bijzondere aan de culturele sector is "dat hier, ook voor de coronacrisis, al geen vet op de botten zat". Volgens hem vallen veel kleine ondernemers tussen de wal en het schip van allerlei overbruggingsregelingen omdat ze bijvoorbeeld te weinig uren maken. Met de PvdA en de Partij voor de Dieren vraagt hij om 700 miljoen euro extra. Hij vreest dat er anders te weinig "makers" overblijven om de musea en podia te vullen en festivals op te bouwen.