Steunpakket van 300 miljoen euro voor de culturele sector

Het kabinet trekt 300 miljoen euro uit om de culturele sector te helpen. Het geld is bedoeld om culturele instellingen door de zware eerste maanden van de coronacrisis te helpen. Ook kunnen ze dat geld gebruiken om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen.

Minister Van Engelshoven is blij met het steunpakket. "Cultuur doet ertoe. Juist in deze tijd van crisis blijkt hoe belangrijk kunst is: om troost, afleiding en hoop te bieden", zegt de cultuurminister.

Vitaal belang

Het geld is niet voor alle culturele organisaties, maar voor culturele instellingen "die van vitaal belang zijn". Het gaat om subsidies voor de culturele "basisinfrastructuur" en voor instellingen en festivals die meerjarig worden ondersteund door de zes rijkscultuurfondsen, zegt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Ook gaat er geld naar het Nationaal Restauratiefonds, zodat instellingen daar gemakkelijker geld kunnen lenen. Verder kunnen provinciale musea, poppodia en filmtheaters in aanmerking komen voor steun.

Schatting: 969 miljoen

De culturele sector vreest tot 1 juni bijna een miljard euro omzetverlies, omdat musea, theaters en concert- en muziekzalen dicht moesten vanwege de coronacrisis.

De steun staat los van het algemene steunpakket van het kabinet waarmee instellingen werktijdverkorting kunnen aanvragen voor werknemers en zzp'ers een uitkering kunnen aanvragen.