Trump verliest zaak in Pennsylvania, 'geen feitelijk bewijs'

De rechter zegt dat er geen "feitelijk bewijs" is. In plaats daarvan kreeg de rechtbank "speculatieve beschuldigingen" zonder ondersteunend bewijs voorgelegd. Trumps team wil in hoger beroep gaan.

Districten in Pennsylvania moeten hun definitieve uitslagen maandag doorgeven aan degene die in de staat verantwoordelijk is voor de verkiezingen. Daarna maakt zij de uitslag van de staat officieel bekend.

De Republikeinse senator Pat Toomey schrijft in reactie op de beslissing dat Trump "alle plausibele juridische opties" heeft uitgeput, en feliciteert Biden en Harris met hun overwinning.

Trumps team heeft tot nu toe ruim dertig juridische procedures aangespannen. De president wil dat de stemmen in Georgia nog eens worden geteld. In die staat, die door Biden werd gewonnen, zijn alle stemmen afgelopen week met de hand herteld. Dit moest vanwege de erg kleine winstmarge. Volgens de wet was dat geen officiële hertelling, die vraagt Trump nu dus aan.