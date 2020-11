Epidemioloog: versoepelingen half december ondenkbaar bij deze coronacijfers

Misschien wel de belangrijkste vraag is: hoe komt het dat het aantal positieve tests niet meer daalt? Zeker omdat er drie tot twee weken geleden geen coronaregels zijn versoepeld. Sinds deze week is bijvoorbeeld wel weer een bezoek aan het museum toegestaan, maar dat is te kort geleden om al terug te te zien in de cijfers.

"Met minder maatregelen dan nu, was de dalende trend in mei juist wel doorgezet", zegt Rosendaal. De stagnering ligt volgens hem waarschijnlijk aan het gedrag van mensen. Als er bijvoorbeeld minder mensen thuiswerken, is dat terug te zien in het aantal besmettingen.

Vaccin-nieuws

Een andere mogelijke verklaring zijn de positieve berichten over vaccins. Farmaceut Pfizer claimde bijvoorbeeld twaalf dagen geleden dat hun met BioNTech ontwikkelde vaccin in 90 procent van de gevallen effectief is. "Misschien dat dit mensen een gevoel van licht aan het einde van de tunnel heeft gegeven", oppert Rosendaal. En dat sommigen als gevolg minder voorzichtig zijn geworden.

Uiteindelijk was er volgens hem ook maar weinig nodig om het R-getal boven de 1 de te krijgen. Het laagste punt was 0,83 eind oktober, wat betekent dat honderd mensen samen gemiddeld 83 anderen besmetten. Ongeacht welke factoren allemaal hebben meegespeeld de afgelopen twee weken, het belangrijkste is nu dat de stijging niet doorzet.