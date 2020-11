Vogelgriep in Friesland, ruiming 90.000 kippen

Bij een pluimveebedrijf in Witmarsum is vogelgriep vastgesteld. De 90.000 vleeskuikens op het bedrijf worden geruimd. In de directe omgeving van het besmette bedrijf liggen nog drie andere pluimveebedrijven. De NVWA onderzoekt of daar ook vogelgriep heerst.

Het lijkt erop dat in Witmarsum sprake is van de variant H5N8. Dit type vogelgriep is niet schadelijk voor mensen, maar wel erg besmettelijk voor vogels. En de vogelgriep grijpt snel om zich heen, meldt Omrop Fryslân.

Gisteren bleek dat tamme eenden in een park in Grouw besmet waren. In het noorden van Friesland zijn al meer dan duizend wilde vogels met vogelgriep geborgen. Ruim een week geleden moesten ook drie pluimveebedrijven in Friesland worden geruimd. "Elke dag is weer spannend", zei Piet Faber van LTO-Nederland toen. "Dan stap je de stal in en dan kijk je goed of er ook een dode kip ligt. Als dat zo is slaat de schrik je meteen om het hart."

Besmetting ondanks ophokplicht

Behalve in Friesland zijn ook besmette wilde vogels gevonden in Utrecht, Zuid-Holland en op Ameland. In Gelderland zijn de afgelopen weken al meerdere pluimveebedrijven geruimd vanwege het besmettelijke virus.

In Nederland geldt voor commerciële pluimveebedrijven een ophokplicht. Volgens Hennie de Haan, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, is het voor pluimveehouders vaak een raadsel hoe hun kippen besmet zijn geraakt. "Een besmetting kan al verspreid worden door bijvoorbeeld knaagdieren of door poep van wilde vogels in de buurt van de ventilatie."