Onrust in Brazilië na doden zwarte man door witte bewakers supermarkt

De beelden van het incident en de daaropvolgende protesten doen denken aan de dood van George Floyd in de Verenigde Staten. Een verschil is dat Floyd werd gedood door de politie, terwijl Freitas werd gedood door bewakers van een particuliere beveiligingsdienst.

'Geen racisme'

De politie zegt volgens Bessems geen aanleiding te hebben om te denken dat het om racisme ging. De Braziliaanse vicepresident Mourão beweerde in een reactie op de moord dat er helemaal geen racisme is in het land. "Dat is een omstreden uitspraak, in een land waar de ongelijkheid tussen zwarte en witte Brazilianen groot is. Dit is olie op het vuur", zegt Bessems. Het slachtoffer is volgens hem een van de duizenden Brazilianen die elk jaar om het leven komen door geweld.

De twee bewakers zijn gearresteerd. De supermarkt heeft laten weten de "brute moord" zeer te betreuren. De manager van de winkel zou zijn ontslagen en het contract met het beveiligingsbedrijf is beëindigd. Op sociale media riepen mensen op tot een boycot van de keten.