George Floyd riep meer dan twintig keer dat hij geen lucht kreeg

Uit nieuwe gegevens blijkt dat George Floyd veel langer en vaker dan eerder bekend om zijn leven smeekte. Hij maakte in zijn laatste minuten meer dan twintig keer duidelijk dat hij geen lucht kreeg.

Floyd overleed eind mei na een hardhandige arrestatie in Minneapolis. Agenten hadden hem in de boeien geslagen na een melding dat hij met een vervalst bankbiljet had betaald. Politieman Derek Chauvin (44) drukte vervolgens minutenlang zijn knie tegen de nek van de verdachte. Hij en de drie andere agenten die betrokken waren bij zijn fatale arrestatie zijn ontslagen en worden vervolgd.

Uit een schriftelijk verslag van uitspraken die zijn vastgelegd door de camera's die twee betrokken politiemensen op hun lichaam droegen, wordt meer duidelijk over de arrestatie van Floyd. De transcripties geven een gedetailleerd beeld van wat er gebeurde vanaf het moment dat de agenten Alexander Kueng en Thomas Lane ter plaatse kwamen tot het moment dat Floyd gereanimeerd werd in de ambulance.

'Stop met praten, stop met schreeuwen'

Op het moment dat de twee agenten aankwamen, zat Floyd nog in zijn auto. Lane riep meer dan tien keer dat hij zijn handen moest laten zien. Floyd maakte zijn excuses en zei mee te werken. De agenten deden hem handboeien om en stopten hem in een politieauto. Hij riep daarop meerdere keren dat hij claustrofobisch was. "Ik ben bang."

Hij werd uit die auto getrokken en naar de grond gewerkt en vastgeklemd. Daarna riep hij meer dan tien keer om zijn overleden moeder. Floyd schreeuwde dat hij doodging omdat hij niet kon ademen. Waarop Chauvin antwoordde: "stop dan met praten, stop met schreeuwen." Floyd zei dat het hem zuurstof kostte om te praten. "Ik kan het niet geloven man. Mam, ik hou van je. Zeg tegen mijn kinderen dat ik van ze hou. Ik ga dood."

Ervaren collega

Op een gegeven moment maakte Lane zich zorgen om het zuurstofgebrek en vroeg hij aan Chauvin om Floyd op zijn zij te draaien. Nee was het antwoord. "Hij blijft hier liggen zoals hij ligt." Chauvin zei dat de ambulance onderweg is. "Oké, denk ik", reageerde Lane.

De advocaat van Lane heeft het verslag als bewijsmateriaal ingediend om zijn cliënt vrij te pleiten. De advocaat zei eerder al dat Chauvin meer ervaring had dan zijn collega's. Hij was ook betrokken bij de training van beginnende politiemensen. "Ze moesten hem 'sir' noemen", zei de raadsman over Chauvin. Hij betoogde dat het voor de hand lag dat Lane de instructies volgde van zijn ervaren collega. "Is dat medeplichtigheid aan een misdrijf?"