Voor eerst in 50 jaar grote verandering bij defensie: nieuw Wapen voor informatietijdperk

De militairen binnen het nieuwe Wapen zullen zich bezig houden met meerdere taken, laat defensie weten. Zo treden ze op in het cyberdomein, waarbij bijvoorbeeld communicatiemiddelen en netwerken van tegenstanders worden gehackt. Ook doen ze forensisch onderzoek, zoals vingerafdrukken nagaan op gevonden bermbommen.

En ze proberen in samenwerking met cultureel antropologen de bevolking en lokale gebruiken in het operatiegebied beter in kaart te brengen en daarmee te begrijpen.